Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Merkez Park'ta sahne aldı

Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde Merkez Park'ta sahne aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Adana Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Sefo, Merkez Park'ta konser verdi. Sefo konserde rap ve pop şarkılarını seslendirirken müzikseverler de şarkılara eşlik etti.
Şarkıcı Sefo, Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin üçüncü gününde şarkıcı Sefo, Merkez Park'ta sahne aldı.
Sefo, konserde rap ve pop türündeki şarkılarını seslendirdi.
Konser sırasında müzikseverler, Sefo'nun söylediği şarkılara eşlik etti.
Kaynak: AA