Şefika Kutluer, depremzedelere yardım için konser verdi

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konser verdi. Kutluer, UNICEF iyi niyet elçisi olarak Surp Yerrortutyun Kilisesi'nde flüt resitali sundu ve depremzedelere yardım projesi hakkında konuştu.

Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konser verdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) iyi niyet elçisi de olan Kutluer, Sivrihisar ilçesindeki Surp Yerrortutyun Kilisesi'nde flüt resitali sundu.

Devlet sanatçısı Kutluer, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Depremzedelere bir konteynır ev de bizden" adlı proje kapsamında yola çıktıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde ilk konseri UNICEF tarafından koruma altına alınan Gordion'da gerçekleştirdiklerini anlatan Kutluer, "Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 791 yıllık Ulu Camii'ni ziyaret ettik. Ardından Sivrihisar'da muhteşem doğal akustik ses ortamında ikinci konserimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

Yoğun ilgi gören konserin ardından Kutluer, sanatseverlerce alkışlandı.