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Seferihisar Belediyesi, Ressam ve Heykeltıraş Cahit Koççoban İçin Vefa Gecesi Düzenledi

Seferihisar Belediyesi, Ressam ve Heykeltıraş Cahit Koççoban İçin Vefa Gecesi Düzenledi

Kültür Sanat Haberleri

Seferihisar Belediyesi, ilçede uzun yıllardır ikamet eden ressam ve heykeltıraş Cahit Koççoban için vefa gecesi düzenledi. Yaklaşık 2 yıl önce eserlerinin içinde bulunduğu atölyesi yanan Cahit Koççoban için düzenlenen gecede, Koççoban'a, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından yeni bir atölye sözü verildi.

Seferihisar Belediyesi, ilçede uzun yıllardır ikamet eden ressam ve heykeltıraş Cahit Koççoban için vefa gecesi düzenledi.

Yaklaşık 2 yıl önce eserlerinin içinde bulunduğu atölyesi yanan Cahit Koççoban için düzenlenen gecede, Koççoban'a, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tarafından yeni bir atölye sözü verildi.

Başkan Yetişkin, "Cahit Koççoban, yüzyıllar sonra bile Anadolu'nun değerli sanatçıları arasında anılacak bir isim ve Seferihisar'da yaşadığı için bizler çok şanslıyız" dedi.

Gecede, Koççoban'ın arkadaşları sahneye çıkarak, onunla ilgili anılarını anlattı. Müzik dinletisinin de yapıldığı vefa gecesi, Cahit Koççoban'ın hayat hikayesinin anlatıldığı belgesel gösterimiyle sona erdi. Gecede, Cahit Koççoban ile belgeselin yönetmenleri Can ve İlknur Ayaz'a plaket takdim edildi.

Kaynak: ANKA / Kültür Sanat

İsmail Yetişkin Ressam Kültür Sanat Haberler

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