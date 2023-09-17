Ağrı'da yaşayan bağlama ustası Ramazan Evliyaoğlu, her bir işçiliğiyle ayrı ayrı ilgilendiği bağlamalarla kulakların pasını siliyor. Evliyaoğlu, atölyesinde saatlerini harcayarak bağlamalara hayat veriyor ve bu sanatı gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediyor.

Saza işlediği her tel bir gönülde hayat buluyor

AĞRI - Ağrı'da yaşayan ve ömrünü bağlamaya adayan Bağlama ustası Ramazan Evliyaoğlu, her bir işçiliğiyle ayrı ayrı ilgilendiği bağlamalarla kulakların pasını siliyor.

Ağrı'da yaşayan ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 36 yıldır bağlama ustası olarak görev yapan Ramazan Evliyaoğlu, çalabildiği enstrümanı yapabilme hevesine kapılınca babadan kalma evini bir atölyeye çevirdi. Her bir işçiliğiyle ayrı ayrı ilgilendiği bağlamalara hayat vermek için atölyesinde saatlerinde harcayan Evliyaoğlu, hayatını adadığı bu meslekte bağlama çalmaya hevesi olan her insana da yol gösterici oldu. Halk Eğitim merkezi ve atölyeye dönüştürdüğü evi arasında bağlamanın tellerini dokuyan Ramazan Evliyaoğlu, bu sanatı gelecek nesillere ulaştırmak ve unutturmamak için canla başla çalışıyor.

Çalabildiği enstrümanı aynı zamanda yapabilmeyi de öğrenmek isteyen ve bu nedenle babasından kalma evini yıllar önce atölyeye çevirdiğini söyleyen bağlama ustası Ramazan Evliyaoğlu, "Çalabildiğim enstrümanı yapmayı da öğrenmek istedim. Bunun için hiç kimseden ders almadım. Deneme ve yanılma yoluyla tamamen kendim yapmaya çalıştım. Eğer bir meslek kuşaktan kuşağa aktarılacaksa onun çıkış noktasından nasıl yapıldığını öğrenmek lazım. Ticari bir kaygım olmadığı için babadan kalan bir ortamı atölyeye çevirdik. Bugün Ağrı'da elinde bağlama olan herkes mutlaka bu tezgahtan geçmiştir. Halk Eğitim Merkezi kadar burası da bir derslik gibi çocuklara hizmet etmiştir" ifadelerine yer verdi.