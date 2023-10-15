Savaşın İçinde Sanatın Barışçıl Gücü: Cinema Rivoli

Yavuz Pullukçu'nun yönettiği 'Cinema Rivoli' belgesel filmi, Londra'da düzenlenen Lift-OFF Film Festivali'nde birincilik ödülü kazandı. Film, savaşın yaşandığı topraklarda eski bir sinema salonunun yeniden inşa edilmesini anlatıyor ve barış ile sanatın birleştirici gücüne vurgu yapıyor.

Bugün savaşla anılan topraklarda çekilen 'Cinema Rivoli'ye Londra'dan önemli ödül

AYDIN - Bugün savaşın olduğu topraklarda, iki yıl önce çekilen genç yönetmen Yavuz Pullukçu'nun Cinema Rivoli adlı belgesel film birincilik ödülü aldı.

Sökeli yönetmen Yavuz Pullukçu tarafından 2020 yılında çekilen film, pandemi döneminde rafta beklemek zorunda kaldı. Savaşın içinde sanatın barışçıl gücünü anlatan yapım, bugün dünya gündeminde savaş ile bir kez daha yer alan topraklarda çekilmişti.

'Cinema Rivoli' adlı belgesel yapım; Lübnan'ın güneyinde eski ve harap halde bulunan bir sinema salonunun, bir yandan savaş yaşanırken yeniden inşa edilmesini anlatıyor. Sinemanın yeniden ağaya kaldırılmasında çeşitli din ve ırklara mensup, savaştan kaçan yöre halkının elbirliği içinde çalışması konu ediliyor. Belgesel tam da bugün bölge halkının ihtiyacı olan 'barış' ve 'sanatın birleştirici gücü'ne önemli bir atıfta bulunuyor.

Yönetmenliğini Sökeli Yönetmen Yavuz Puulukçu'nun yaptığı 'Cinema Revoli'ye önemli ödül Londra'dan geldi. 'Cinema Rivoli' Jurassic World, Star Wars, James Bond gibi filmlerin çekildiği Pinewood Stüdyoları tarafından Londra'da düzenlenen Lift-OFF Film Festivali'nde 85 film arasında halk oylamasıyla 1. oldu. Belgesel'de yer alan ana karakterlerden biri olan Kassem İstanbouli'de yakın zamanda UNESCO tarafından Arap Coğrafyası'nın en iyi temsilcisi ödülünü almıştı.

Daha önce de birçok kez başarılı yapımlarla Amerika, İtalya ve İspanya'da çeşitli film festivallerinde önemli ödüller alan Yavuz Pullukçu, son ödülünün ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Pandemi dönemi nedeniyle iki yıl rafta bekleyen film ile bu yıl başvuru yaptığı ve dünyaca ünlü birçok filmin çekildiği Pinewood Stüdyoları tarafından düzenlene bir festivalde ödül almanın çok güzel olduğunu belirten Yavuz Pullukçu; "Sanat toplum içindir ve birleştirici bir gücü vardır. Cinema Rivoli, savaşın içinde dahi olsanız sanatın insanlığı birleştirdiğini anlatan bir belgesel" diye konuştu.