Öğrencilerden 'Çanakkale'den Cennete' Tiyatro Oyunu
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Leyla Öztürk'ün uyarladığı 'Çanakkale'den Cennete' adlı tiyatro oyunu ile izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Programda okul müdürü Gökhan Yağcı, şehit askerlerin 'Çanakkale geçilmez' sözünü vurgulayarak onların kahramanlıklarına dikkat çekti.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler tarafından " Çanakkale'den Cennete" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Fatih Duman'ın kaleme aldığı, Türkçe öğretmeni Leyla Öztürk tarafından tiyatroya uyarlanan " Çanakkale'den Cennete" adlı oyunu, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşturdu.
Okul müdürü Gökhan Yağcı, programda yaptığı konuşmada, gencecik yaşlarında vatan için gözlerini kırpmadan şehit olan askerlerin "Çanakkale geçilmez" sözünü tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Kültür Sanat