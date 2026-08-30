Şevval Sam Manavgat'ta Tatilcilere Konser Verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam konser verdi.

Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan şarkıcı Sam, otelde bulunan yerli ve yabancı tatilcilere müzik dolu bir gün yaşattı.

Konserde Karadeniz yöresine ait sevilen şarkılarla başlayan şarkıcı, güçlü yorumuyla büyük beğeni topladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin sevilen şarkılarının yanı sıra pop müzik şarkılarına da yer verdi.

Şarkıcı Sam'ın seslendirdiği şarkılara tatilciler de eşlik etti. Konser boyunca renkli görüntüler ortaya çıkarken, sanatçı özellikle hareketli parçalarında izleyicileri coşturdu.

Konserin ardından Manavgat, Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, Sam'a çiçek verdi.

Süral, başarılı sahne performansı ve Manavgat'ta tatilcilere yaşattığı müzik dolu konser için Sam'a teşekkür etti.

Kaynak: AA