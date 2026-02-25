Haberler

Şarkıcı Metin Şentürk "Benim Hikayem" etkinliğinde hastalarla buluştu

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde "Benim Hikayem" projesi kapsamında şarkıcı Metin Şentürk, hastalarla bir araya geldi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda 9'uncusu düzenlenen "Benim Hikayem" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte yer alan şarkıcı Metin Şentürk, ailesinde genetik görme kaybı bulunduğunu belirterek, yaşanan kazalar sonrası ailesinden 6 kişinin görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Şentürk, herkes için yazılmış bir hikayenin olduğu ve bu hikayede insanın iki seçenekle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

Kişinin ya kendi hikayesinin kahramanı olmayı seçeceği ya da figüranı olarak kalacağı yönünde görüş bildiren Şentürk, figüran olunduğunda hayatı kişinin değil, yaşadıklarının yönlendirdiğini belirtti.

Şentürk, yaşam yolculuğunda kendisine rehber olarak umut, sabır ve şükrü seçtiğini kaydetti.

"Kendimize inanmamız ve güvenmemiz gerekiyor"

Zamanla şükretmeyi öğrendiğini ifade eden Şentürk, yaşamında en temel dayanağının umut, sabır ve şükür olduğunun altını bir kez daha çizdi.

Şentürk, bu üç kavramın insanı ayakta tutan en güçlü değerler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hayatımızda öyle anlar vardır ki 'Neden oldu?' diye ya da 'Neden olmadı?' diye üzüldüğümüz ama sonradan 'İyi ki böyle olmuş ya da olmamış.' dediğimiz çok an vardır. Bakış açınız değişmeden açı değişmez. Şunu hayatınız boyunca unutmayın: Sağlam bir inancın, iman gücünün, umudun, sabrın ve şükrün aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Hayat düşene değil, vazgeçene küsüyor. O yüzden vazgeçmek asla yoktur. Kendimize inanmamız ve güvenmemiz gerekiyor."

Programın ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde engelli hastalar, Şentürk'e, yaşam mücadelesi, motivasyon ve zorluklarla baş etme yöntemlerine ilişkin sorularını yöneltti.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
