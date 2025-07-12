Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler UNDP Dünya Mirası Listesi'nde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'daki Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri'nin, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "UNESCO Dünya Miras Listesi'ne bir değerimiz daha eklendi. Sardes Antik Kenti ve Bin Tepeler Lidya Tümülüsleri, UNESCO ailesine katılarak 22. kültürel hazinemiz oldu. Lidya uygarlığının başkenti, dünyanın ilk madeni parasının doğduğu yer olan bu eşsiz coğrafya artık tüm insanlığın ortak mirası olarak kayıt altına alındı. 20 metre kalınlığında ve antik dönemde yüksekliği 15-20 metre olduğu düşünülen surlarıyla, 7 bin 500 hektarlık dev nekropol alanıyla Lidya uygarlığının eşsiz temsilcisi olarak artık dünya sahnesinde." Diye konuştu.

Sardes Kazı Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Ersoy, " Türkiye'nin kültürel hazineleri, Türkiye Yüzyılı'nda birer birer gün yüzüne çıkmaya devam edecek. Gece müzeciliği kapsamında ziyaretçilerini ağırlayan Sardes Antik Kenti'nin büyülü atmosferini keşfetmeye herkesi davet ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: ANKARA,