Sardes Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi Başlıyor

Sardes Antik Kenti'nde Gece Müze Deneyimi Başlıyor
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Lidya Devleti'nin başkenti Sardes Antik Kenti'nde, haziran ayından itibaren gece müzeciliği uygulamaları başlayacak. Etkinlikte, gazetecilere antik kentin tarihi ve arkeolojik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Tarihte paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Sardes Antik Kenti'nde, gece müzeciliği deneyimi başlatılıyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan ve Lidya Devleti'ne başkentlik yapmış Sardes Antik Kenti'nde haziran ayından itibaren uygulanmaya başlanacak gece müzeciliği, festival için kentte bulunan gazetecilerce deneyimlendi.

Etkinlikte, Sardes Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, basın mensuplarına antik kent hakkında bilgi verdi, çok tanrılı dinler döneminden kalan Artemis Tapınağı'nı, Antik Çağ'ın kayıtlara geçen en büyük sinagogunu, Yuhanna İncili'nde bahsi geçen kiliseyi, Roma dönemi anıtsal hamam ve gimnazyum kalıntıları ile yürütülen arkeolojik çalışmaları anlattı.

Cahill, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirdeki yapıların özel ışıklandırmalar sayesinde daha görkemli göründüğünü belirtti.

"Burası, bildiğiniz gibi Lidya'nın başkenti Sardes." diyen Cahill, "Şu anda bir Roma hamamının içindeyiz. Burası 1960'larda restore edildi ve Türkiye'de gerçekleştirilen ilk anıtsal restorasyon projelerinden biri oldu. Gece müzeciliği kapsamında çok güzel bir ışıklandırma yapılmış, gerçekten çok beğendim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat
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