Haberler

Sardes Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabulünün birinci yıl dönümü kantatla kutlandı

Sardes Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabulünün birinci yıl dönümü kantatla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Salihli'deki Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin birinci yılı, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin seslendirdiği Carmina Burana kantatıyla kutlandı. Konser, antik kentin Gymnasium alanında geniş katılımla gerçekleşti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yer alan Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kabul edilişinin birinci yıl dönümü, İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından seslendirilen "Carmina Burana" kantatıyla kutlandı.

Salihli Kaymakamlığının ev sahipliğinde ve Norm Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Sardes Antik Kenti Konser Günleri, antik kentin Gymnasium Açık Etkinlik Alanı'nda sanatseverleri bir araya getirdi.

Programa Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İZDOB tarafından Alman besteci Carl Orff'un dünyaca ünlü kantatı "Carmina Burana", tarihi atmosferde geniş sanatçı kadrosuyla seslendirildi.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu, solistleri ve Çocuk Korosu'nun sahne aldığı konserde orkestra şefliğini Vladimir Lungu, koro şefliğini Orhan Öner Özcan, çocuk korosu şefliğini ise Başar Ünal üstlendi. Konserde soprano Ayşe Şenogul, tenor Burak Dabakoğlu ve bariton Nejad Beğde solist olarak sahne aldı.

Tarihi Sardes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen konser, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Etkinlik, UNESCO Dünya Mirası'nın korunması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz

Tehdit için fırsat kolluyor: Hepsini tek atışta yok edebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın eski lideri Hamaney'e veda! İşte on binlerce kişinin katıldığı törenden görüntüler

Görüntüler inanılmaz! Ülke tarihinde böyle veda görülmedi
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Zonguldak'ta kıyıya askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu

Karadeniz sahillerine vurdu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu

Milli sporcumuz tek bir yumruk bile atmadan zirveye çıktı!
Duyanlar maske taktı, sokağı saran ağır koku acı gerçeği ortaya çıkardı

Duyanlar maske taktı, sokağı saran koku acı gerçeği ortaya çıkardı
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Tamirci 80 bin TL talep edince başka yere gitti, ücret farkını duyunca şaşkına döndü

80 bin TL istenince başka yere gitti, farkı duyunca şaşkına döndü