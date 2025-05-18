Sardes Antik Kenti 'Gece Müzeciliği' Programına Kavuşuyor

Sardes Antik Kenti "Gece Müzeciliği"ne kavuşuyor

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti, Kültür Yolu Festivalleri kapsamında "Gece Müzeciliği" programına alındı. Hazırlıkların devam ettiği antik kentteki gece müzeciliği deneyimi basın mensuplarına tanıtıldı.

Manisa'da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesine Lidya devletine başkentlik yapmış olan Sardes Antik Kenti "Gece Müzeciliği" kapsamına alındı. Hazırlıkların halen devam ettiği antik kentte kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahil, basın mensuplarına antik kent hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı.

Ziyaretçilere, kentin tarihsel dokusu ve arkeolojik kazı çalışmaları hakkında önemli bilgiler aktarılırken, gece boyunca yapılan gezilerde Sardes'in antik yapıları, heykelleri ve diğer önemli buluntuları ışıklandırmalarla farklı bir bakış açısıyla gözler önüne serildi.

Sardes Antik Kenti'nde dünyada ilk paranın basıldığını dile getiren Prof. Dr. Cahil, "Burası bildiğiniz gibi Sardes, Lidya kral şehri. Şu an bir Roma hamamındayız. Burası 1960'larda restorasyon yapıldı. Türkiye'de ilk anıtsal restorasyon projesi burada gerçekleştirildi. Gece müzeciliği kapsamında çok güzel bir ışıklandırma yapıldı, gerçekten çok beğendim. Burası, tarihte dünyanın ilk parası basılan yer. Altın ve gümüş karışımından yapılan ilk para burada basıldı. Daha sonra saf gümüş ve altın olarak para basılmaya başlandı ve Yunanlılar buradan para basmayı öğrendi." diye konuştu.