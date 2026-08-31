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Şar Ören Yeri: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Miras

Şar Ören Yeri: Tarih ve Doğanın Buluştuğu Miras
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Adana Tufanbeyli'deki Şar Ören Yeri, Hitit, Roma ve Bizans kalıntılarıyla öne çıkıyor. Alakapı, antik tiyatro ve kaya mezarları gibi yapılar, 150 yıllık göç hikayeleriyle birlikte binlerce yıllık geçmişi ziyaretçilere sunuyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Şar Ören Yeri, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşan tarihi kalıntılarıyla dikkat çekiyor. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bölge, ziyaretçilerine binlerce yıllık geçmişi yakından görme imkanı sunuyor.

Tufanbeyli'nin kuzeyinde, Kayseri sınırına birkaç kilometre mesafede yer alan Şar'da Alakapı, Kırık Kilise, antik tiyatro, kent surları, nekropoller, tümülüsler ve kaya mezarları bulunuyor. Ören yerindeki yapıların önemli bölümünün Roma ve Erken Doğu Roma dönemlerine ait olduğu belirtiliyor.

Şar'ın en dikkat çekici yapıları arasında yer alan Alakapı'nın, Ana Tanrıça Tapınağı'nın kapısı olduğu düşünülüyor. Büyük mermer bloklardan oluşan yapının çevresinde çeşitli mimari parçalar bulunuyor. Roma dönemine ait antik tiyatro ise yamaç üzerinde yer alırken, yapının bazı bölümlerinin halen toprak altında olduğu ifade ediliyor.

150 yıllık göç hikayesi de yaşatılıyor

Şar'ın tarihi yalnızca antik dönemlerle sınırlı kalmıyor. Bölgede yaşayan ailelerin geçmişten günümüze taşıdığı göç hikayeleri de yerel tarihe ışık tutuyor.

İstanbul'da yaşayan 82 yaşındaki emekli polis Nizamettin Doğru, ailesinin 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı olarak bilinen 93 Harbi döneminde Erzurum ve çevresinden güneye göç ettiğini anlattı. Doğru, ailesinin yüksek rakımlı bölgelere alışkın olması nedeniyle Toroslar ve Tahtalı Dağları'nı aşarak Şar çevresine yerleştiğini belirtti.

Çocukluk yıllarının da tarihi kalıntılar arasında geçtiğini ifade eden Doğru, bölgedeki yapıların geçmişten günümüze önemli izler taşıdığını söyledi.

Tarih, tabiat ve insan hayatı iç içe

Şar Ören Yeri, tarihi kalıntılarının yanı sıra çevresindeki dağlar, vadiler, tarım alanları ve yerleşim dokusuyla da dikkat çekiyor. Havadan görüntülenen bölgede tarih, doğa ve günlük yaşamın iç içe olduğu görülüyor.

Şar'ın yalnızca arkeolojik kalıntılarıyla değil, doğal ve kültürel dokusuyla da önemli bir miras olduğu gözler önüne serildi.

Binlerce yıllık kalıntılarıyla geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyan Şar Ören Yeri, gelecek nesillere aktarılması gereken önemli kültür mirasları arasında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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