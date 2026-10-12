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Şanlıurfa'da UNESCO Müzik Şehirleri toplantısında aşıklar ve dengbejler sahne aldı

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Şanlıurfa'da UNESCO Müzik Şehirleri toplantısında aşıklar ve dengbejler sahne aldı
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Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı'nda aşıklar, dengbejler ve abdallar sahne aldı. Anadolu'nun müzik geleneklerini yansıtan performanslar alkış alırken, 3 gün sürecek etkinlikte ABD, İtalya ve İngiltere'den sanatçılar da performans sunacak.

Şanlıurfa'da düzenlenen "UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı" kapsamında aşıklar, dengbejler ve abdallar sahne aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantı kapsamında, mini konserler ve müzikal sunumlar sergilendi.

Şanlıurfalı aşıklar ve dengbejler ile Kırşehirli abdalların sahne aldığı programda, farklı kültürlerin müzik zenginliği aynı sahneyi paylaştı.

Aşık Sefai ve Aşık Dertli Divani'nin gerçekleştirdiği aşıklar performansı, Kırşehirli abdallar grubunun müzikal sunumu ile Şanlıurfalı Mahmut Aydoğdu ve İsmail Devebakan'ın dengbej performansı izleyicilerle buluştu.

Anadolu'nun köklü müzik geleneklerini yansıtan performanslar, salondaki katılımcılardan alkış aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehirleri Koordinatörü Jacob Wagner, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı sanatsever de programı takip etti.

Çeşitli etkinliklerle 3 gün sürecek toplantı kapsamında Türkiye'den opera ve bale sanatçılarının yanı sıra ABD, İtalya ve İngiltere'den sanatçılar da farklı müzik türlerinden performanslar sunacak.

Kaynak: AA
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