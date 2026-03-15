Şanlıurfa'da Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı anısına sergi açıldı

Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Şanlıurfa'da açılan sergide, halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin yaptığı tezhip, hat ve ebru sanatından 63 eser sergilendi. Sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı sergi ve Sema Ayin-i Şerifi sanatseverlerle buluştu."

Mevlana Külliyesi'nde açılan sergide halk eğitim merkezlerindeki kursiyerlerin işbirliğiyle yapılan tezhip, hat ve ebru sanatı olmak üzere 63 eser yer alıyor.

Açılışa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Karaköprü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Salıca, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile sanatçılar katıldı.

"Her gün okullarımızda ramazan etkinlikleri devam ediyor"

Vali Yardımcısı Arabacı, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde yer almalarını önemsediklerini söyledi.

Değerleri de çok önemsediklerini vurgulayan Arabacı, "Her gün okullarımızda ramazan etkinlikleri devam ediyor. Bugün burada özellikle Peygamberimize sevgimizi izhar etmek için hat, tezhip ve ebru alanlarında kursiyerlerimizin yaptığı güzel çalışmalar var. Emeği geçen her bir kursiyerimizi tek tek tebrik ediyorum. Halkımıza da bu güzel eserleri gelip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilen sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.

Sergi kapsamında Mevlana Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi de icra edildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu

Devrim Muhafızları'nın kalbiydi! Bir kez daha vuruldu
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı

Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu

UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

Rakibini 68 metreden avlayan Arda'dan bomba paylaşım
Atletico Madrid'den Fenerbahçeli yıldıza kanca

Atletico Madrid'e doğru yolcu