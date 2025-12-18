Şanlıurfa'da maneviyat dolu gece: Mevlana, vefatının 752. yılında anıldı

Şanlıurfa Mevlana Külliyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefat yıl dönümü olan Şeb-i Arus vesilesiyle anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. Şanlıurfa Mevlana Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, semazen gösterileri ve dini musiki dinletisi katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Geniş Katılımlı Anma Programı

Şeb-i Arus gecesine Şanlıurfa protokolü yoğun ilgi gösterdi. Programa; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Danıştay Üyesi Uğurhan Kuş, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adalet Komisyonu Başkanı Müttalip Yakar, Yargıtay Üyesi Mahmut Akgün, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin katıldı.

Bir Asır Sonra Gelen Gelenek

Hafız Kasım Sezer başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Mevlana Külliyesi Vakfı, Şanlıurfa'da yaklaşık bir asır aradan sonra ikinci kez Şeb-i Arus etkinliğini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı. Gecenin açılış konuşmasını Musiki Cemiyeti adına Feridun Yüzgen yaparken; Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Abuzer, Şeb-i Arus'un manası ve Mevlevilik kültürü üzerine bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi. Gecede Danıştay Üyesi Uğurhan Kuş ve Vali Hasan Şıldak günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptılar. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, burada yaptığı konuşmasında mevlana Külliyesi yönetim kurulu üyelerine birlik ve huzur ortamına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Semazen Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Mevlana'nın "Rabbine kavuşma gecesi" olarak adlandırdığı Şeb-i Arus'un ruhuna uygun olarak düzenlenen sema mukabelesi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program, ilahiler ve dualar eşliğinde sona erdi.