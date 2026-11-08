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Şanlıurfa'da Göbeklitepe Film Festivali sona erdi, onur ödülleri oyunculara verildi

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Şanlıurfa'da Göbeklitepe Film Festivali sona erdi, onur ödülleri oyunculara verildi
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Şanlıurfa'da bu yıl beşincisi düzenlenen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali ödül töreniyle sona erdi. Festivalin onur ödülleri oyuncular Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar'a verilirken uluslararası ve ulusal kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Şanlıurfa'da düzenlenen "Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen festivalin ödül töreni, Reji Kilisesi olarak bilinen Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Aksoy, törende yaptığı konuşmada, kentte uluslararası ölçekte sosyal ve kültürel etkinliklerin artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bazen sayfalarca ve saatlerce anlatılamayan konuların filmler aracılığıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaştırıldığını anlatan Aksoy, son dönemde oldukça başarılı yapımlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Festival Direktörü Mustafa Deniz Doğan da etkinliğe katılan herkese, sinemacılara ve destekçilere teşekkür ederek, gelecek yıl daha geniş katılımlı bir festival düzenlemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Festivalin onur ödülleri, oyuncular Meltem Cumbul ve Menderes Samancılar'a verildi.

Erkan Can, Güven Kıraç, Mazlum Çimen ve Eylem Kaftan'ın katıldığı ödül töreninde, uluslararası kategoride "En İyi Yönetmen" ödülünü "Inmaculada" filmiyle İspanya'dan Jesus Cardiel, "En İyi Senaryo" ödülünü "DNA" filmiyle İran'dan Bahador Zamanı ve "En İyi Film" ödülünü "Broken Davn" adlı yapımla Güney Kore'den Hae Park kazandı.

Ulusal kategoride ise "En İyi Senaryo" ödülüne "Mümeyyiz" filmiyle Turgut Kanal, "En İyi Yönetmen" ödülüne "Hevraz" filmiyle Cemal İşnas ve "En İyi Film" ödülüne "326" filmiyle yönetmen Miray Kuyumcu layık görüldü.

Arkeoloji ana temalı belgesel kategorisinde Klaus Schmidt belgesel ödülü de İspanya'dan "Discovering Pompei and Heculaneum" belgeseli ile yönetmen Pradas Vitaller'e verildi.

Kaynak: AA
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