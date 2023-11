Şanlıurfa'da düzenlenen 2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 7 film ödül aldı

Şanlıurfa'da düzenlenen 2. Uluslararası Göbeklitepe Film Festivali'nde 7 film ödüle layık görüldü.

Necmettin Cevheri Gösteri ve Kültür Merkezi'nde, festivalin ödül töreni gerçekleştirildi.

Uluslararası kategoride, en iyi film ödülünü İranlı yönetmenler Saman Hosseinpour ve Ako Zandkarimi'nin çektiği "Suitcase" filmi alırken, aynı kategoride en iyi yönetmen ödülünü "For Them that Prey" filmiyle ABD'li Mmakgosi Anita Tau, en iyi senaryo ödülünü ise "Alone Is Better" filmiyle Iraklı yönetmen Rekar Barzan Najimadin aldı.

Ulusal kategoride ise en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerini "Salto Mortale" filmiyle Nihat Vuran, en iyi senaryo ödülünü "Meryem Ana" filmiyle yönetmen Mustafa Gürbüz kazandı.

Klaus Schmidt Belgesel Ödülü de "Anadolu'nun Kadim Hikayesi Doğudan Batıya Neolitiğin Serüveni" belgeseli ile yönetmen Enis Rıza'nın oldu.