Şanlıurfa'da 'Çocuk ve Gençlik Buluşması' Etkinliği Başladı

Şanlıurfa düzenlenen ve iki gün sürecek olan "Çocuk ve Gençlik Buluşması" başladı.

Şanlıurfa Valiliğinin öncülüğünde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi ve Eyyübiye Belediyesi iş birliğiyle organize edilen etkinlik, şehirdeki çocuk ve gençleri sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerle buluşturmayı hedefliyor.

İki gün sürecek olan etkinlikte oyunlar, atölyeler, sahne gösterileri ve kurumlara ait tanıtım stantlarıyla çocuklara ve gençlere eğlenceli ve öğretici bir hafta sonu sunuyor.

Etkinliğin açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, etkinlikte çocuk ve gençleri bir araya getirmeyi arzuladıklarını aktararak, Şanlıurfa'dan birlik ve beraberlik mesajı vermek istediklerini kaydetti.

Kentin genç nüfusunun fazla olduğunu ve ortalama yaşının 21 olduğunu aktaran Şıldak, "Buraya renk katan bütün katılımcılara ve törenimize iştirak eden bütün kıymetli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemizde çok anlamlı bir süreç yürüyor. ve bu içinde bulunduğumuz coğrafyayı çok yakından ilgilendiriyor. Bu sürecin adı Terörsüz Türkiye süreci. Milli birlik ve kardeşlik süreci. Bu tür etkinliklerin, bu tür buluşmaların bu anlamlı sürece de katkı sağlamasını umut ediyoruz. Bir amacımız da odur. Şanlıurfa geniş coğrafyasıyla, renkli kültürüyle, kadim tarihiyle her zaman devlet, millet iş birliğini ve gücünü, birliğini ispatlamış ender şehirlerimizden biridir ve bölgemizin en anlamlı buluşma noktasıdır. Bu buluşmanın gençler ve çocuklar özelinde gerçekleştiriliyor olması da ülkemize, Türkiye'mize ve bu güçlü sürece verilebilecek en anlamlı destektir diye düşünüyorum." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ise çocuklar ve gençler için düzenlenmiş olan bu etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, yarının Şanlıurfa'sının gençlerin hayalleri ve enerjisiyle şekilleneceğini söyledi.

Şanlıurfa'da doğan her çocuğun medeniyetin mirasçısı ve geleceğin öncüsü olduğunu aktaran Gülpınar, "Artık bu şehirde gençler sadece dinleyen değil, konuşan, karar veren ve yöneten bir kuşak. Biz biliyoruz ki bir şehri geleceğe taşıyan, fikir üreten genç beyinlerdir. Bir ülkenin asıl gücü gençlerinin inancında, üretkenliğinde ve cesaretindedir. Sevgili gençler siz yeter ki inanın, azmedin ve üretin. Biz sizin yanınızda olmaya, önünüzdeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar kurulan standları ve oyun alanlarını gezerek gençlerle bir süre sohbet etti.