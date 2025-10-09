Haberler

Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlenecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa, 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa, 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Gönüllüler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle bu yıl 4'ncüsü düzenlenen festival için 3 binin üzerinde başvuru alındı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev alan 30 akademisyenin jüri üyeliğini yaptığı festivalde seçilen kısa filmler, 18-19 Ekim'de Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde sanatseverin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında kente gelecek yerli ve yabancı sinema oyuncuları söyleşilere katılacak.

"Kısa metraj" ve "kurmaca" dalındaki filmlerin yarışacağı festivalin ödül töreni ise 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Gönüllüler Derneği Başkanı Habip Çadırcı, Göbeklitepe'nin evrensel değerini festival aracılığıyla dünyayla paylaşmak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

Trafikte şaşırtan soru! Verdiği cevap hayal kırıklığına uğrattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
Burak Özçivit trafikte hayranının sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi

Trafikte şaşırtan soru! Verdiği cevap hayal kırıklığına uğrattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.