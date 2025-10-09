Şanlıurfa'da 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali düzenlenecek

Şanlıurfa, 4. Uluslararası Göbeklitepe Kısa Film Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Şanlıurfa Gönüllüler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin işbirliğiyle bu yıl 4'ncüsü düzenlenen festival için 3 binin üzerinde başvuru alındı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev alan 30 akademisyenin jüri üyeliğini yaptığı festivalde seçilen kısa filmler, 18-19 Ekim'de Şanlıurfa Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde sanatseverin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında kente gelecek yerli ve yabancı sinema oyuncuları söyleşilere katılacak.

"Kısa metraj" ve "kurmaca" dalındaki filmlerin yarışacağı festivalin ödül töreni ise 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Gönüllüler Derneği Başkanı Habip Çadırcı, Göbeklitepe'nin evrensel değerini festival aracılığıyla dünyayla paylaşmak istediklerini belirtti.