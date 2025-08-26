Sancaktepe'de Kültür Sanat Festivali Başlıyor

Sancaktepe'de Kültür Sanat Festivali Başlıyor
Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Festivali, 29 Ağustos'ta başlayarak 2 Eylül'e kadar devam edecek. Festivalde müzik konserleri, sokak performansları ve atölyeler gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.

SANCAKTEPE Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Sanat Festivali, 29 Ağustos'ta başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen festival, 2 Eylül'e kadar sürecek. Festival kapsamında ülkenin önde gelen sanatçılarının konserleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sanata olan ilgiyi artırmak ve mahalle sakinlerini bir araya getirmek amacıyla düzenlenecek festival boyunca çocuklar ve kadınlara yönelik çeşitli etkinliklerin sokak performansları, kadın- çocuk atölyeleri, söyleşiler ve sanatçılarının sahne alacağı konserler yer alacak.

Ayazma Yaşam Vadisi, Sancaktepe Meydan Park ve Sarıgazi Festival alanında gerçekleşecek festivalin etkinlik takvimi şu şekilde açıklandı:

29 AĞUSTOS CUMA: (AYAZMA YAŞAM VADİSİ)

19: 30 Kasım Taşdoğan konseri

20: 00: Ataşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

20: 30 İmera konseri

22: 00 Kardeş Türküler

30 AĞUSTOS CUMA: (MEYDAN PARK)

20: 00: Kafkas Kartalları Dans Topluluğu

21: 00: Gripin konseri

31 AĞUSTOS PAZAR: (MEYDAN PARK)

20: 00: Çankaya Belediyesi Haytur Halk Dansları Topluluğu

21: 00: Haluk Levent konseri

1 EYLÜL PAZARTESİ: (SARIGAZİ FESTİVAL ALANI)

20: 00: Metin&Kemal Kahraman konseri

21: 00: Revşan konseri

22: 00: Pinhani konseri

2 EYLÜL SALI: (SARIGAZİ FESTİVAL ALANI)

20: 30: Türküler Sevdamız konseri

22: 00: Ceylan Ertem konseri

