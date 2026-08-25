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Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç Rüzgarı

Ordu Kültür Yolu Festivali'nde Kıraç Rüzgarı
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde sanatçı Kıraç konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ordu Kültür Yolu Festivali'nin 4. gününde sanatçı Kıraç konser verdi.

Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen konserde müzikseverler, Kıraç'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Konser boyunca sanatçının performansını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar, müzik eşliğinde eğlendi.

Ordu'nun farklı noktalarında etkinliklerin sürdüğü festival, 30 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA
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