Sanat 76 Grubu Üyeleri Başkan Büyükerşen'i Ziyaret Etti

Sanat 76 Grubu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek sanata ve sanatçıya verdiği destek sebebiyle teşekkür etti. Başkan Büyükerşen de nazik ziyaret için heyete teşekkür ederek her zaman sanat ve sanatçının yanında olduklarını belirtti.

Sanat 76 Grubu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek sanata ve sanatçıya verdiği destek sebebiyle teşekkür etti.

Kara Harp Okulu 1976'lılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Dernek Başkanlığı yaptığı dönemde devre arkadaşları ile eşlerini bir araya getirerek Sanat 76 Grubu'nu oluşturan ve 2020 yılında vefat eden emekli Tümgeneral Selahattin Kısacık anısına Eskişehir'de gerçekleştirilen "Sanat 76 Karma Resim Sergisi" büyük ilgi gördü. Sergiye verdiği destek nedeniyle Sanat 76 Grubu üyeleri Başkan Büyükerşen'e bir teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükerşen de nazik ziyaret için heyete teşekkür ederek her zaman sanat ve sanatçının yanında olduklarını belirtti.

Ziyaret sonunda grup üyeleri Büyükerşen'e yağlı boya Atatürk portresi hediye ettiler. Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinin ardından çektirilen fotoğrafla tamamlandı.