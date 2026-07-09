Sanal kumar bağımlılığından YEDAM'ın desteğiyle kurtuldu

Niğde'de yaşayan 34 yaşındaki E.K, 3 yıl önce başladığı sanal kumar bağımlılığından, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destekle kurtuldu.

Kentteki bir zincir markette çalışan E.K, 3 yıl önce arkadaş çevresinden etkilenerek sanal kumar oynamaya başladı.

Aile ve iş yaşamında sorunlar yaşamaya başlayan E.K, yaşadığı sıkıntılı süreçten, eşinin desteği ve yönlendirmesiyle kurtulmaya karar verdi.

Merkezde yaklaşık 7 aydır tedavi gören E.K, maddi ve manevi kayıplarını telafi ederek yeniden huzurlu bir yaşam sürmeye başladı.

E.K, AA muhabirine, sanal kumarı 2023 yılında tatilde, arkadaş ortamında bir kez denedikten sonra sık sık oynamaya başladığını söyledi.

Bağımlı olduğunu 2 yıl sonra fark ettiğini belirten E.K, şöyle konuştu:

"Eşimin bunu fark etmesiyle o an iyice bağımlı olduğumu anladım. Harcanan miktarı göz önüme getirdiğim zaman bağımlı olduğumu anlayabildim. Aile yönünden fazlasıyla etkiledi. YEDAM'ı ilk önce eşim teklif etti ve beraber psikiyatri servisine gittik. Oranın yönlendirmesi ve eşimin desteğiyle başvurma kararı aldık. Yaklaşık 7 aydır tedavi alıyorum. Başta zorlanmalar oldu ama şu an oynamıyorum, bunu rahatlıkla diyebilirim. Tedavi olumlu ilerliyor. YEDAM'ın gizlilik esasında olması kararımı etkiledi çünkü içinde bulunduğum durum olumsuz bir durumdu. Bu sebepten dolayı kimsenin bilmesini istemedim."

"Bu süreçte destek çok önemli"

E.K, tedaviye başladığı süreçte eşinin yanında olduğunu ve süreç boyunca kendisine destek verdiğini dile getirdi.

Sanal kumarın bir tuzak olduğunu vurgulayan E.K, şunları kaydetti:

"Halen oynayan varsa kesinlikle oynamamalarını söyleyebilirim. Ben başlangıcında kurtuldum, eşim fark etmese belki daha da ileri seviyelere gidecekti ve psikolojik süreci yönetemeyebilirdim. Bu süreçte gerek aile gerekse yakın arkadaşların desteği çok önemli. Sanal kumarın sonu yok, oynadıkça bırakamıyorsunuz. Tek başına bırakma gibi bir durumunuz yok, bunun için gizlilik esasına dayalı olduğunu öğrendiğim YEDAM'a başvurdum, destek aldım. Halen oynamak isteyenler ve oynayanlar varsa en yakın YEDAM şubesine başvurabilirler."

"El sanatları ve resim atölyemiz bulunmakta"

Klinik psikolog Kübra Nur da YEDAM olarak 12 yaş üzerindeki bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psikososyal destek verdiklerini söyledi.

İlk görüşmelerde sanal kumar bağımlısı bireylerin bağımlılık durumunu ölçtüklerini belirten Nur, "Kişi bağımlılığın hangi aşamasında, ne kadar süre kullanmış bunları değerlendirmiş oluyoruz. Daha sonraki aşamada kişinin bulunduğu yerden başlayarak yoğun istek veya kriz durumlarında tıbbi tedaviye yönlendirmesini sağlayarak psiko-sosyal destek sürecini yürütüyoruz. Niğde YEDAM olarak el sanatları ve resim atölyemiz bulunmakta. Danışanlarımız her hafta atölye çalışmasına gelerek boş vakitlerini değerlendiriyor. Yeniden bir sosyal uyum sürecini atölyeler sayesinde gerçekleştirmiş oluyorlar." ifadelerini kullandı.