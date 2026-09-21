Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 öğrencinin masal kitabı Kitap Günleri'nde tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 15 öğrencinin masal kitabı Kitap Günleri'nde tanıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri'nde, Mezraa Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı "Hayalbazların Masal Dünyası" adlı kitap için stant açıldı. 15 öğrencinin yazdığı masallardan oluşan kitap, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Günleri'nde, öğrencilerin hazırladığı "Hayalbazların Masal Dünyası" adlı kitap için stant açıldı. Öğrenciler, kendi yazdıkları masallardan oluşan kitaplarını ziyaretçilere tanıttı.

Vezirköprü Mezraa Ortaokulu öğrencileri, Seçmeli Yazarlık ve Yazma Becerileri dersi kapsamında öğretmenleri Tuğçe Vural'ın editörlüğünde hazırladıkları kitapla Kitap Günleri'ne katıldı. 15 öğrencinin yazdığı masallardan oluşan "Hayalbazların Masal Dünyası", Kitap Günleri'nde açılan stantta okuyucuların beğenisine sunuldu. Öğrenciler gün boyunca stantlarında kitaplarını tanıtarak ziyaretçilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin hayal güçlerini ve yazma becerilerini ortaya koyduğu kitapta Fatma Kazan, Eminenur Şimşek, Elif Yağmur Çelik, Taha Tarık Başkan, Zeynep Gül Coşkun, Songül Özmarun, Sadık Çağlar Öksüz, Melike Ateş, Gizem Çelik, Elanur Ateş, Semanur Altındağ, Yağmur Şenses, Esma Nur Dağ, Poyraz Öksüz ve Aşkın Şimşek'in yazdığı masallar yer alıyor.

Kitaplarını kendi stantlarında okuyucularla buluşturan öğrenciler, hem eserlerini tanıtmanın hem de yazarlık deneyimlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rize İyidere'de selin bilançosu çıkmaya başladı! 12 araç ve 21 iş yeri hasar gördü

Sular çekildi, geriye çamur kaldı! İşte selin bilançosu
Adriana Lima'ya Isabel Pantoja'yı sordular! Verdiği yanıt şaşırttı

Adriana Lima'ya ünlü şarkıcıyı sordular! Cevabı şaşırttı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Parası olan yapar' dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar

"Parası olan yapar" dönemi bitiyor! TFF'den Türk futbolunu sarsacak karar
Kripto fenomenleri için geri sayım başladı

Kripto fenomenleri için geri sayım başladı
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali
Mamak'ta çocuk konuk evi, Başkan Veli Gündüz Şahin'e lojman oldu

Çocuk konuk evi, başkana lojman oldu!

Almanya'da sandık şoku! Aşırı sağcı AfD bir eyaleti daha kazandı, Merz'in partisi baraj altında kaldı

Aşırı sağ bir eyaleti daha aldı! Merz'in partisi baraj altında
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının son paylaşımları yürek burktu

Eşi tarafından öldürülmeden 2 saat önce bu sözleri paylaşmış!
Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor

Fenerbahçe'de 8-0 sonrası sürpriz ayrılık! Yıldız isim gitmek istiyor