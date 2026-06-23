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Samsun Müzesi'nde Hüsn-i Hat etkinliği

Samsun Müzesi'nde Hüsn-i Hat etkinliği
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Samsun Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Hat Ustası Hülya Akça rehberliğinde geleneksel İslam yazı sanatı Hüsn-i Hat'ın inceliklerini öğrendi. Usta, sanatın kültürel mirasın aktarılmasındaki önemini vurguladı.

i Hat etkinliğinde katılımcılar, geleneksel İslam yazı sanatının inceliklerini öğrenme fırsatı buldu. Etkinlikte Hat Ustası Hülya Akça tarafından uygulamalı eğitim verildi.

Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar, Hüsn-i Hat sanatının temel teknikleri hakkında bilgi edinirken, uygulamalı çalışmalarla bu kadim sanatla tanıştı.

Etkinlikte konuşan Hat Ustası Hülya Akça, hat sanatının kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Hat sanatı geçmişimizi geleceğe taşımak ve geçmişimizle bağ kurmak için çok önemlidir. Yeni neslin bu sanattan kopuk olduğunu düşünüyorum. Bu işin neferi olarak yeni çocuk yetiştirecek annelerin sanatla çocuk büyütmelerini istiyorum" dedi.

Hüsn-i Hat, Arap harfleri temel alınarak asırlar boyunca geliştirilen geleneksel İslam yazı sanatı olarak biliniyor. Estetik ve geometrik ölçülerle icra edilen sanat, kamış kalem, is mürekkebi ve özel aherli kağıtlar kullanılarak uygulanıyor. Usta-çırak ilişkisiyle günümüze kadar ulaşan Hüsn-i Hat sanatı, başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere birçok eserin estetik bir biçimde yazılmasında önemli bir yere sahip bulunuyor.

Sülüs, nesih, talik ve rika gibi farklı yazı türlerini bünyesinde barındıran Hüsn-i Hat sanatı, mimariden kitap sanatlarına kadar geniş bir alanda medeniyetin estetik hafızasını oluşturmaya devam ediyor.

Etkinlik sonunda katılımcılar, hat sanatına ilişkin bilgi edinerek geleneksel sanatların yaşatılmasına yönelik çalışmalara ilgi gösterdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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