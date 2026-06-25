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Samsun Kültür Yolu Festivali'nde cam ve kağıt sanatı tanıtıldı

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde cam ve kağıt sanatı tanıtıldı
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Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Cam Atölyesi ile Kağıt (Bitkisel) Örücülüğü Atölyesi düzenlendi. Katılımcılar, camın açık alevde şekillendirilmesini ve kağıdın örgü tekniğiyle dekoratif ürüne dönüştürülmesini deneyimledi.

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Cam Atölyesi ile Kağıt (Bitkisel) Örücülüğü Atölyesi düzenlendi.

Kentte 20 Haziran'da başlayan ve 28 Haziran'a kadar sürecek festival kapsamında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere kadar farklı alanlarda çok sayıda kültür ve sanat etkinliği gerçekleştiriliyor.

Festival etkinlikleri kapsamında Samsun Müzesi'nde düzenlenen atölyelerde katılımcılar, camın açık alevde şekillendirilmesini ve kağıdın örgü tekniğiyle dekoratif ürüne dönüştürülmesini deneyimledi.

Cam sanatçısı Aslıhan Turna, AA muhabirine, Cam Atölyesi'nde katılımcılara bilgisini verdikleri cam sanatıyla ilgili uygulama yaptırdıklarını söyledi.

Açık alevde cam şekillendirmenin eski bir sanat olduğunu belirten Turna, "Serbest elle şekillendirme olarak hazır cam çubuklarla açık alevde küçük cam boncuklar ve minyatür eşyalar yaparak cam sanatını icra ediyorum. Kursiyerler burada, açık alevde cam şekillendirmenin temeli olan mandrel dediğimiz çelik çubuklara camı sararak cam boncuk deneyimlediler." dedi.

Festival kapsamında düzenlenen Kağıt (Bitkisel) Örücülüğü Atölyesi'nde ise katılımcılara geri dönüşüm malzemelerinden dekoratif ürün yapımı anlatıldı.

Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi'nde bitkisel örücülük ve sepet örücülüğü alanında çalışan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı Gülten Efe, yaptığı açıklamada, alanının bitkisel örücülük olduğunu, ancak kağıt örücülüğüne de yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Kağıt örücülüğünün geri dönüşüm açısından önemli olduğunu vurgulayan Efe, "Bayanlar bu alana çok rağbet ediyor. Çünkü geri dönüşümü çok güzel oluyor. Satışını yapabiliyorlar, aile ekonomisine katkıda bulunabiliyorlar, ev dekorasyonunu değiştirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Etkinlikleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş da izledi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü
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