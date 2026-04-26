Samsun Devlet Opera ve Balesi, Ordu'da sanatseverlerle buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "2. Anadolu Opera ve Bale Festivali" kapsamında Ordu'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Anadolu'yu sanatın birleştirici gücüyle buluşturmak amacıyla geçen yıl 22 Kasım'da Bayburt'ta başlatılan festival devam ediyor.

Bu kapsamda SAMDOB, yarın saat 12.00 ve 14.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde "Okulumuz Orman" çocuk oyunuyla minik seyircileri sanatla buluşturacak.

Festival kapsamında farklı şehirlerde yeni duraklar belirlenerek vatandaşların sanatla ücretsiz buluşturulması sağlanıyor.