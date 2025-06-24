Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Okulumuz Orman' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Okulumuz Orman' Performansı
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Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelenen 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyunu, heyecan dolu bir macerayı izleyicilere sunarak çocukların ilgisini çekti. Oyun, öğrencilerin hayvanların yardımıyla ormandan çıkma çabasını anlatıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Okulumuz Orman" çocuk oyununu beğeniye sundu.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sahnelendi.

Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekorunu Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışığını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup hayvanların yardımıyla buradan çıkmalarını anlatıyor.

Çocukların ilgi gösterdiği oyun, yarın saat 11.00'de yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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