Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Madama Butterfly' Performansı

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Madama Butterfly' Performansı
Güncelleme:
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini'nin ünlü eseri 'Madama Butterfly'ı yarın sanatseverlerle buluşturacak. Orkestra şefliğini Patrick David Murray yapacak ve eser, Aydın Gün Sahnesi'nde sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Dünya operasının önde gelen eserlerinden, Doğu ve Batı'yı aşkla buluşturan "Madama Butterfly" operası, Samsun'da yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait operanın orkestra şefliğini Patrick David Murray yapacak.

Rejisör Yiğit Günsoy'un yönetiminde sahneye taşınacak eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gülden Sayıl, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Koro şefliğini Maria Chekriekchieva'nın yapacağı, koreografisi Kürşat Kılıç'a ait eserin konusu şöyle:

"Japon geyşa Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan subayı Pinkerton ile evlenir. Kocasını mutlu edebilmek için dinini değiştiren Butterfly'ın ailesi ve çevresi kendisini reddeder. Pinkerton evliliklerinden bir süre sonra Japonya'dan ayrılınca Madama Butterfly, sadık yardımcısı Suzuki ile 3 yıl boyunca eşinin dönüşünü bekler. Pinkerton'un gemisinin 3 yıl sonra Nagazaki Limanı'na girişi, Pinkerton'u beklemekten hiç vazgeçmeyen Madama Butterfly'ın aşkının son perdesini aralar. "

"Madama Butterfly" operası, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
500
