Samsun Devlet Opera ve Balesi "Fındıkkıran" balesinin prömiyerini yaptı
Samsun Devlet Opera ve Balesi, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ünlü eseri 'Fındıkkıran'ı sanatseverlerle buluşturdu. Eserin prömiyeri kapalı gişe gerçekleşti ve büyük ilgi gördü.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Fındıkkıran" balesini Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.
Almanya'da bir yılbaşı partisinde 11 yaşındaki kız çocuğuna hediye edilen "Fındıkkıran" isimli kukla bebeğin prense dönüşmesi ve ardından gelişen olayların anlatıldığı eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.
İlk koreografisi Marius Petipa tarafından gerçekleştirilen ve 1892'de ilk kez Rusya St. Petersburg Mariinski Tiyatrosu'nda sahnelenen eser, yeni yıla girerken dünyanın önde gelen opera evlerinde sanatseverlere sunulan eserler arasında bulunuyor.
Reji ve koreografisi Mehmet Balkan'a ait eserin sahne yönetmenliğinde Lale Balkan yer alırken, SAMDOB orkestrasını Patrick David Murray yönetti.
Eserin dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Sevtaç Demirer, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonunu ise Ahmet Şeren hazırladı.
Kapalı gişe prömiyerini yapan iki perdelik eser, sanatseverlerden ilgi gördü.
"Fındıkkıran" balesi 18, 20 ve 25 Aralık'ta yeniden sahnelenecek.