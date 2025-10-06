Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Doktor Mucize' Operasını Sunuyor

Haberler

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri 'Doktor Mucize' operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak. Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde sahne alacak eser, komik bir dille sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio'nun öyküsünü anlatıyor.

Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatılıyor.

Tek perdelik eserin koreografisi Arzu Kaya, dekoru Gülden Sayıl, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

"Doktor Mucize" operası, yarın saat 20.00'de, Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
