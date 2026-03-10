Haberler

Samsun'da "Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"ndan seçilen fotoğraflar Samsun'da sergilendi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"ndan seçilen fotoğraflar Samsun'da sergilendi.

Yaklaşık 2 bin fotoğrafçının 6 bin eserle katıldığı yarışmada, birincilik ve 22 sergileme ödülü olmak üzere toplam 23 eser seçildi. Sergilenmeye değer bulunan 105 eserden 65'i, bir alışveriş merkezinde Samsunluların beğenisine sunuldu.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, basın mensuplarına, Bakanlığın DenizBank'ın desteğiyle düzenlediği Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın, tarımın, ormanın, toprağın ve suyun insan hayatındaki önemine dikkati çekmek ve bu alanlara yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen önemli bir kültür-sanat etkinliği olduğunu söyledi.

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yarışmayla doğa ve insan arasındaki güçlü ilişkiyi fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılmayı hedeflediklerini anlatan Yılmaz, "Yarışma aynı zamanda tarım ve ormancılık faaliyetlerinin toplumun tüm kesimleri tarafından daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayarak bu alanlarda bilinç oluşturmayı amaçlamaktadır. Yarışma kapsamında profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, tarımın üretim süreçlerinden kırsal yaşamın günlük faaliyetlerine, ormanların doğal güzelliklerinden gıda üretiminin çeşitli aşamalarına kadar birçok konuyu fotoğraf karelerine yansıtarak yarışmaya katılabilmektedir. Bu yönüyle yarışma, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde tarım ve doğa temalı görsel bir arşivin oluşmasına da katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf sergisi 3 gün ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti