Samsun'da 'Sonsuz Uyanış' Bale Eseri Prömiyeri

Güncelleme:
'Sonsuz Uyanış' adlı bale eserinin prömiyeri, 3 Kasım'da Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirilecek. Eser, insanın kendisi ve tanrıyla ilişkisini, varoluş ve aşk arayışını konu alırken, toplam 60 dakika sürecek ve 15 dansçı ile bir anlatıcı yer alacak.

Koreograf ve dans sanatçısı David Khozashvili tarafından sahneye konulan "Sonsuz Uyanış" bale eserinin prömiyeri, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Librettosu Aslı Onaç Aytekin tarafından kaleme alınan eser, insanın kendisi ve tanrıyla ilişkisini, varoluş ve aşk arayışını konu alıyor. Toplam 60 dakika sürecek eserde 15 dansçı ve bir anlatıcı yer alıyor.

Yeryüzünde her şeyi var eden ve boşluk olarak tanımlanan soyut mekanda geçen eserde ateş, su, toprak ve hava elementleri insanın içsel dünyasını temsil ediyor.

Varoluş döngüsünü izleyiciye aktaran eser, her bölümünde farklı elementlerin sembolik anlamlarını dans diliyle anlatmaya çalışacak.

Son provaları yapılan iki perdelik eserin prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Koreografi ve rejisörlüğünü Khozashvili'nin yaptığı eserin orkestra şefliğini Mürsel Yavuz üstlenirken, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, şiir Emir Can Kahyeri, kostüm tasarımı ise Gülnur Çağlayan Tuluk imzasını taşıyor.

"Hepimizin hissetmiş olduğu duyguları harmanlayarak bu eseri yapmaya çalıştı"

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nazmiye Khozashvili, AA muhabirine, "Sonsuz Uyanış" adlı eserde kendisinin insanı canlandırdığını söyledi.

Eşi David Khozashvili'nin eseri oluştururken insanın içinde olan her duyguyu göstermeyi hedeflediğini dile getiren Khozashvili, "Doğada yer alan elementleri kullandı. Bazen su kadar dingin olurken, zaman zaman içimizde yanan o ateşi keşfederiz. Sonra toprağa kökleniriz, salınırız ve dengeyi buluruz. Bazen de ayaklarımızın kesildiği yerler vardır, burada kendimizi havayla bütünleşmiş hissederiz. David Khozashvili hepimizin hissetmiş olduğu duyguları harmanlayarak bu eseri yapmaya çalıştı." dedi.

Eserde ilk perdede barok döneminin sarayındaki gösteriş ve ihtişamın anlatılacağını belirten Khozashvili, ikinci perdede ise insanın kendini bulma, keşfetme ve kendine sorduğu soruların cevaplarının aranacağına dikkati çekti.

Eser için uzun süre çalıştıklarını ancak Kovid-19 salgını süreci ve sonrasında ara verdiklerini vurgulayan Khozashvili, "Son 2 aydır çalışmaları yoğunlaştırdık. Eşim David Khozashvili eser için büyük emek verdi. David bu projeye çok inandı ve çok istedi. Aklında her zaman vardı böyle bir şey yapmak." diye konuştu.

"İnsanlar güzel ve keyifli bir eser izleyecek"

Balerin Miyu Hiramatsu ise eserde hem grup hem de düet olarak dans gösterileri bulunduğunu anlatarak, "Koreografi çok güzel, müzik çok güzel ve kostümler de çok güzel. Birinci perdede barok dönemde dans ediyoruz. İzleyenler rüya görür gibi hissedecekler. İnsanlar güzel ve keyifli bir eser izleyecek." ifadesini kullandı.

Eserin dekor tasarımını yapan Orhan Açıkgöz de izleyicilerin insan ruhunun içine saklanan birçok duyguyu sadece dansla izlemeyeceğini, aynı zamanda hissedeceklerine de işaret ederek, "Bu anlamda yaratıcı ekibimizle beklentiler ve talepler doğrultusunda bunu destekleyici şekilde dekor ve ışık tasarımı yaptık. Mümkün mertebe bu duyguyu desteklemeye çalıştık." dedi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Kültür Sanat
