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Samsun'da 'Okulumuz Orman' Çocuk Oyunu Sahnelenecek

Samsun'da 'Okulumuz Orman' Çocuk Oyunu Sahnelenecek
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu, yarın saat 15.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Oyun, öğrencilerin ormanda hayvanların yardımıyla çıkmaya çalışmasını konu alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Okulumuz Orman" çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik çocuk oyunu, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Eserin koreografisi Özgün Barılı, kostümü Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor Hakkı Kandır, video projeksiyon Murat Turgut, ışık ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen bir grup öğrencinin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulup ormandan hayvanların yardımıyla çıkmalarını ele alıyor.

"Okulumuz Orman" oyunu yarın saat 15.00'te Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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