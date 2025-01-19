Üye Girişi
Haberler
Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

Dünyanın gözü bu kapıda! Dakikalar kala Hamas'tan kritik hatırlatma
Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmen başladı
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar

SAMSUN'DA 'MUHTEŞEM SÜLEYMAN' OPERA GECESİ

SAMSUN'DA 'MUHTEŞEM SÜLEYMAN' OPERA GECESİ
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Muhteşem Süleyman' operası, Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 20 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak. Eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ı konu alıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yarın "Muhteşem Süleyman" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Bestesi Tevfik Akbaşlı'ya, librettosu Işık Noyan'a ait Muhteşem Süleyman operası, Şahan Gürkan rejisörlüğünde Samsun'da yeniden izleyicinin karşısına çıkacak.

İki perdelik eserde Canan Ünal başkemancı, Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe ise orkestra şefleri olarak yer alacak. Koro şefliğini ise yine Kıvanç Tepe üstlenecek.

Operanın dekor tasarımı Hakkı Kandır, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, koreografisi Görkem Cengiz, video projeksiyonu ise Ahmet Şeren imzasını taşıyor.

Eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın zekası, bilim ve sanata olan düşkünlüğü, askeri başarılarıyla Osmanlı'yı daha da güçlendirirken devletin devamlılığı ve otoritenin korunması için çok zor kararlar vermek zorunda kalmasını ele alıyor.

"Muhteşem Süleyman" 20 Ocak saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesinde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
img

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
img

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
img

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.