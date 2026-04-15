Samsun Devlet Opera ve Balesi "Hanım Olan Hizmetçi" operasını sahneleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, İtalyan besteci Pergolesi'nin komik operası 'Hanım Olan Hizmetçi'yi yarın sanatseverlerle buluşturacak. Eser, hizmetçi ve efendisi arasındaki komik aşk hikayesini anlatıyor ve saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin klasikleşmiş komik operası "Hanım Olan Hizmetçi"yi yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Hizmetçi ile efendisi arasında gelişen, hizmetçinin zekası, kurnaz planları ve küçük oyunları sayesinde evliliğe dönüşen komik bir aşk hikayesinin anlatıldığı eser, Samsun'da yeniden sahnelenecek.

Librettosunu Gennaro Federico'nun kaleme aldığı eserin rejisörlüğünü ve çevirmenliğini Şahan Gürkan üstleniyor.

Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümler Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Erdem Kuzaytepe imzasını taşıyor.

"Hanım Olan Hizmetçi" operası, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Canlı yayında olay sözler: Erkekler köpeklerin tecavüzüne uğruyor
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu