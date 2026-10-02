SAMDOB, Cavalleria Rusticana'yı yarın Samsun'da Aydın Gün Sahnesi'nde sahneleyecek

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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), İtalyan besteci Pietro Mascagni'nin klasikleşmiş eseri "Cavalleria Rusticana" operasını sahneleyecek.

Sicilya'daki bir köyde geçen yasak aşkı ve neden olduğu yıkımın anlatıldığı eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

Mascagni'nin 1890'da prömiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan eseri, İtalyan operasının gerçekçilik ve doğalcılığı benimseyen "Verismo" akımının başyapıtları arasında kabul ediliyor.

Ayşe Dağıstanlı Parlar'ın rejisörlüğünü yaptığı eserde, orkestra şefi Patrick David Murray yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Maria Chekriekchieva yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik edecek.

Başkemancılığını Dilara Tanrıverdi Doğan'ın yapacağı eserin dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Tülay Şimşek, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

"Cavalleria Rusticana" operası, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA