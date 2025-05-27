SAMDOB, 'Arda Boyları' Balesi ile Sanatseverlerle Buluşuyor

SAMDOB, 'Arda Boyları' Balesi ile Sanatseverlerle Buluşuyor
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Samsun Devlet Opera ve Balesi, Trakya yöresine özgü melodilerin modern dansla harmanlandığı 'Arda Boyları' balesini yarın sahneleyecek. Eser, Halime ve Recep'in aşk hikayesini anlatırken, yerel müzik unsurlarını da içerecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Arda Boyları" balesini yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı ve birbirlerine aşık olan Halime ile Recep'in hikayesinin anlatıldığı eser, Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

Prömiyeri 2015'te yapılan balenin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç'a, müzikleri ise İsmail Sezen ve Arda Erdem'e ait.

Librettosunu Ayşegül Çevik'in yazdığı eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı ise Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

"Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar", "Çalın davulları", "Dere geliyor dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlarla halk oyunu motifleri de yer alıyor.

"Arda Boyları" balesi, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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