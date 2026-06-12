Süleymaniye Külliyesi'nde yıllar süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Suriye'nin başkenti Şam'ın en önemli tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Süleymaniye Külliyesi, yıllar süren restorasyon ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere ve cemaate kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yetkililer, Büyük Külliye'de yürütülen çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1554 yılında temeli atılan ve 1559 yılında tamamlanan Süleymaniye Külliyesi, Osmanlı Başmimarı Mimar Sinan tarafından tasarlandı. Tarihi yapı, büyük camisi, avluları ve bünyesinde bulunan tarihi kabirleriyle Şam'daki en önemli Osmanlı eserleri arasında yer alıyor.

"Bir ay içinde burası yeniden hizmete açılmış olacak"

Süleymaniye Külliyesi Mevcut Proje Alanı Müdürü Mühendis Eymen İbrahim Paşa, külliyenin Büyük Külliye ve Küçük Külliye olmak üzere iki ana bölümden oluştuğunu belirterek, Büyük Külliye'de devam eden çalışmaların tamamlanması için yoğun bir şekilde çalışıldığını söyledi. Paşa, "Şu anda Büyük Külliye'deki çalışmaları tamamlamak için yoğun mesai harcıyoruz. İnşallah bir ay içinde burası yeniden hizmete açılmış olacak" dedi.

Geçmiş dönemde külliyenin restoranlar, turistik tesisler ve ticari alanlar içeren yatırım projelerine dönüştürülmesinin gündeme geldiğini hatırlatan Paşa, mevcut çalışmaların ise tarihi yapının özgün işlevinin yeniden kazandırılmasına odaklandığını belirtti. Bu kapsamda geçmiş yıllarda hizmet amaçlı olarak eklenen beton ve metal yapıların kaldırıldığını kaydeden Paşa, alanın tarihi ve mimari bütünlüğünün yeniden sağlanacağını söyledi. Yürütülen çalışmalar kapsamında bazı yapıların konferans ve etkinlik salonlarına dönüştürüleceğini aktaran Paşa, bir salonun da Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatını konu alan Siyer-i Nebi Kütüphanesi olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Büyük Cami'nin yeniden ibadete açılacak

2022 yılının sonlarında kapsamlı restorasyon ve rehabilitasyon projesinin uygulanabilmesi amacıyla zanaatkarlardan tamamen tahliye edilen ve ziyaretçilere kapatılan külliyede, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, projenin temel hedefinin yapının asli dini, kültürel ve vakıf kimliğini yeniden canlandırmak olduğunu ifade etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Büyük Cami'nin yeniden ibadete açılacağını belirten yetkililer, tarihi havuzun bulunduğu ana meydanın rehabilitasyonu ile çevredeki sulama ve peyzaj ağlarının bakım çalışmalarının da eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Küçük Külliye'de (et-Tekiyyetü's-Suğra) ise çalışmaların altyapı aşamasında olduğunu belirten Paşa, altyapının tamamlanmasının ardından nihai kaplama ve ince işçilik süreçlerine geçileceğini kaydetti.

Öte yandan daha önce külliye bünyesinde faaliyet gösteren El Sanatları Çarşısı zanaatkarlarının geri dönüşüne ilişkin dosyanın henüz netlik kazanmadığı öğrenildi. Konuya ilişkin nihai kararın, her iki bölümdeki rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.

Süleymaniye Külliyesi'nin yeniden açılması, Şam'daki en önemli Osmanlı miraslarından birinin korunması ve uzun yıllardır tartışmalara konu olan kimlik değişikliği girişimlerinin ardından yapının tarihi, dini ve kültürel rolünün yeniden canlandırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı