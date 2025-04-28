Şam'da 'Suriye Mirasından Kareler' Etkinliği Düzenlendi
Suriye'nin başkenti Şam, Kültür Bakanlığının düzenlediği 'Suriye Mirasından Kareler' etkinliğiyle kültürel zenginliğini sergiledi. Sanat müziği ve folklor dansları ile dolu etkinlikte sanatçılar, farklı dillerde şarkılar seslendirdi.
Suriye'nin başkenti Şam, Kültür Bakanlığının organizasyonuyla, "Suriye Mirasından Kareler" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da, toplumsal birliği ve kültürel zenginliği gösteren etkinlikler düzenleniyor.
8 Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Şam Operası, sanatseverlerin buluşma noktası oldu.
Opera binasında Kültür Bakanlığının organizasyonunda yapılan etkinlikte, Suriye halkının farklı kesiminden sanatçılar ve folklor ekipleri yer aldı.
Suriye sanat müziğinden seçkin eserlerin seslendirilmesiyle başlayan etkinlikte Arapça, Kürtçe, Ermenice ve Çerkezce dillerinde şarkılar da davetlilerin beğenisini topladı.
Suriye'nin farklı kesimlerinden sanatçıların sergilediği folklor dansları da büyük alkış aldı.
Kültür Bakanlığının "Suriye Mirasından Kareler" başlıklı programına, Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da katıldı.