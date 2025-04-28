Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Karanlığa gömülen ülkede halk marketlere hücum etti
Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

Şam'da 'Suriye Mirasından Kareler' Etkinliği Düzenlendi

Şam'da 'Suriye Mirasından Kareler' Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin başkenti Şam, Kültür Bakanlığının düzenlediği 'Suriye Mirasından Kareler' etkinliğiyle kültürel zenginliğini sergiledi. Sanat müziği ve folklor dansları ile dolu etkinlikte sanatçılar, farklı dillerde şarkılar seslendirdi.

Suriye'nin başkenti Şam, Kültür Bakanlığının organizasyonuyla, "Suriye Mirasından Kareler" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da, toplumsal birliği ve kültürel zenginliği gösteren etkinlikler düzenleniyor.

8 Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından Şam Operası, sanatseverlerin buluşma noktası oldu.

Opera binasında Kültür Bakanlığının organizasyonunda yapılan etkinlikte, Suriye halkının farklı kesiminden sanatçılar ve folklor ekipleri yer aldı.

Suriye sanat müziğinden seçkin eserlerin seslendirilmesiyle başlayan etkinlikte Arapça, Kürtçe, Ermenice ve Çerkezce dillerinde şarkılar da davetlilerin beğenisini topladı.

Suriye'nin farklı kesimlerinden sanatçıların sergilediği folklor dansları da büyük alkış aldı.

Kültür Bakanlığının "Suriye Mirasından Kareler" başlıklı programına, Suriye Kültür Bakanı Muhammed Salih ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da katıldı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.