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Salihli’de Kültür ve Sanat Vakfı için kritik toplantı

Salihli’de Kültür ve Sanat Vakfı için kritik toplantı
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Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçenin önde gelen iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilçenin önde gelen iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Salihli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler ele alındı. Görüşmenin ana gündem maddelerinden birini ise ilçeye önemli bir değer katması hedeflenen Salihli Kültür ve Sanat Vakfı oluşturdu.

Toplantıda ayrıca, Salihli'nin kalkınmasına yönelik devam eden çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Ali Güldoğan, ilçenin gelişimine katkı sunan iş insanlarına destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, kamu kurumları ile iş dünyasının iş birliğinin Salihli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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