Sakin şehir Göynük'e tatilci akını

- Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemseddin Hz. Türbesi'ne yoğun ilgi

BOLU - Bolu'nun sakin şehir unvanlı ilçesi Göynük'te bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. İlçe merkezinde bulunan Akşemseddin Hz. Türbesi yoğun ilgi gördü.

Bolu'nun sakin şehir unvanlı ilçesi Göynük, Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilcilerin akınına uğradı. Göynük ilçesine gelen tatilciler yöresel yemekleri tadarak ilçe sokaklarını gezme fırsatı buldu. Özellikle Akşemseddin Hz. Türbesi'ni ziyaret eden ziyaretçiler, bol bol dua edip manevi anlamda huzur buldu. Fatih Sultan Mehmed in hocası Akşemseddin Hz. Türbesi Fatih Sultan Mehmed tarafından 1464 yılında Bolu'nun Göynük ilçesine yaptırıldı. Kefeli taşından yapılan kasnaksız bir kubbe ile örtülü altıgen planlı bir yapı olan Akşemseddin Hz. Türbesi, her hafta yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor.