'Sakin Kent' Akyaka, yazı aratmadı

MUĞLA - Ramazan Bayramı'nın ilk günü Muğla'da sahiller yaz günlerini aratmadı. Özellikle günübirlik tatil beldelerinde büyük yoğunluk yaşanırken, turizmciler erken başlayan yaz sezonu nedeniyle mutlu olduklarını açıkladı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için Türkiye'nin birçok ilinden Muğla'ya tatil için gelen yeli turist bayramın ilk gününü denizde geçirdi. Hava sıcaklığının 25-27 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 17-18 derece olduğu Muğla kıyılarında günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula'nın 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka sahili yerli tatilci akınına uğradı.

Akyaka sahili tamamen dolarken, vatandaşlar hem güneşledi, hem de denizin keyfini yaşadı. Nisan ayının ilk haftasında yaşanan yoğunluk nedeniyle hem işletmeler, hem de bölgede Azmak turu yapan tekneciler erken başlayan yaz sezonunun mutluluğunu yaşadı.

Akyaka Kadın Azmağında düz enlenen tekne turuna İzmir, Denizli, Manisa, Burdur, Aydın gibi yakın illerden gelen günübirlik tatilciler büyük ilgi gösterdi. Yarım saatlik tekne turunda Azmak içinde yolculuk yapan vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparak 9 günlük tatilin tadını çıkardılar.

Akyaka sahilinde deniz, kum ve güneşin yanında Akyaka'nın hemen yanında bulunan Türkiye'nin en sığ ve rüzgarlı Akçapınar sahilinde ise rügzar sörfü yapan sporcular gün boyu denizde sörf yaptı.

Akyaka Azmak Tur ve Yolcu Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi ve Kadın Azmağının en renkli tekne kaptanı Şadi Durmaz, kış sezonunun ardından bu günleri beklediklerini belirterek, "Kış döneminden sonra biz bugünleri bekliyorduk. Hareketli bir sezonumuz başladı. Hayırlısı ile, kazasız belasız. Ülkemize hayırlı olsun, mahallemize memleketimize hayırlı olsun. Akyaka ülkemizin son yıllarda en popüler turizm mahallesi. Teknelerimiz güneş enerjili, doğa dostu, sıfır atık, çevreci tekneler. İşlerimiz Allah bin bereket versin. Bereket demek çok güzel. Sizleri de Akyaka'ya bekliyorum. Çıkın çıkın, geliverin gare" dedi.