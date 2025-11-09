Haberler

Sakarya'da 'Kültür, Bellek, Aidiyet' Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sakarya'da 'Kültür, Bellek, Aidiyet' Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sakarya: Kültür, Bellek, Aidiyet' temalı fotoğraf sergisi, SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk'in çalışmalarını sanatseverlerle buluşturdu. Sergide, kentin kültürel kimliği ve geçmişi, 48 fotoğrafla gözler önüne serildi.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında açılan ' Sakarya : Kültür, Bellek, Aidiyet' temalı fotoğraf sergisinde, SUBÜ Öğretim Görevlisi Ersin Berk'in objektifinden kentin kültürel kimliği, belleği ve aidiyet duygusu 48 kareyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde açılan ' Sakarya : Kültür, Bellek, Aidiyet' temalı fotoğraf sergisinde, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Görevlisi Ersin Berk'in objektifinden kentin kültürel kimliği, belleği ve aidiyet duygusu 48 kareyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak, akademisyenler, fotoğrafçılar ve sanatseverler katıldı. SUBÜ Öğretim Görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Ersin Berk, sergiyle ilgili yaptığı açıklamada hem kendi sanat yolculuğunu hem de serginin temasını anlattı. Sakarya doğumlu olduğunu belirten Berk, fotoğrafla tanışma sürecini şöyle anlattı:

"Lisans döneminde amatör olarak başladığım fotoğraf ilgim, danışman hocamın yönlendirmesiyle hazırladığım 'İplikten Vitrine' başlıklı tezle derinleşti. Halının üretim sürecini belgelediğim bu çalışma, fotoğrafın hayatımdaki yerini kalıcı hale getirdi. Yüksek lisans ve sanatta yeterlilik süreçlerimi de fotoğraf üzerine tamamlayarak tamamen bu alana yöneldim."

Berk, sergide yer alan fotoğrafların büyük bölümünün Sakarya'nın farklı ilçelerinde çekildiğini belirterek, "Yaklaşık 50 fotoğraf var. Bunların 25'i daha önce hiç sergilenmemiş, 22-23'ü ise ödül almış kareler. Sakarya'nın hemen her ilçesinden Beşköprü'den Çark Caddesi'ne, Taraklı'dan yaylalara kadar fotoğraflar seçtik" dedi.

Kültür, bellek ve aidiyet kavramlarını Raymond Williams ve Terry Eagleton'ın kuramlarından esinle ele aldığını söyleyen Berk, Sakarya'nın deprem geçmişi nedeniyle "bellek" temasına özel önem verdiğini vurguladı:

"15 yıl önce çektiğim fotoğraflardaki bazı kişiler bugün aramızda değil. O kareleri gören gençler, geçmişle bağ kuruyor. Bu da belleğin yeniden inşa sürecine katkı sağlıyor."

Sergide Abhaz kültüründen Taraklı kaşıkçılığına, Sakarya kabağından Tatangalar tribün kültürüne kadar birçok unsurun yer aldığını belirten Berk, "Sakarya'da aidiyet kurmanın yollarından biri de bu şehrin takımının taraftarı olmaktır" diye konuştu.

