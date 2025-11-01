Haberler

Sakarya'da Kasım Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri Başlıyor

Güncelleme:
Sakarya'da kasım ayı boyunca 3 yetişkin ve 2 çocuk oyunu sahnelenecek. Etkinlikler Uray Sanat Tiyatrosu'ndan başlayarak çeşitli tiyatroların oyunları ile devam edecek. Ayrıca fotoğraf sergileri ve diğer kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Sakarya'da kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 3 yetişkin ve 2 çocuk oyunu sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan etkinlikler kapsamında Uray Sanat Tiyatrosunca sahneye taşınan "Yetenek Avcısı" oyunu, 4 Kasım'da Pamukova Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Deli İbrahim Divanı" oyunu, 6 Kasım'da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

İstanbul Temaşa Tiyatrosunun "Aşk Eski Bir Yalan" oyunu, 13 Kasım'da SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Sema Sultan Tiyatrosunca sahnelenen "Kırmızı Başlıklı Kız" oyunu, 16 Kasım'da Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) çocukların izlenimine sunulacak.

Özgür Özgülgün Tiyatrosunun "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" oyunu, 27 Kasım'da SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak.

Tiyatro Seçkin'in "Çok Bilmiş İbiş" kukla gösterisi, 19 Kasım'da Taraklı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca Ersin Berk'in fotoğraf sergisi "Sakarya Kültür & Bellek & Aidiyet", 6 Kasım'da Ofis Sanat Merkezi'nde açılacak.

"Spektrum" isimli Öğretmenler Günü resim sergisi, 24 Kasım'da Ofis Sanat Merkezi'nde izlenime sunulacak.

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca sergi, söyleşi, konser, film söyleşisi ve panel düzenlenecek.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Kültür Sanat
