Safranbolu'nun saklı mirası gün yüzüne çıkıyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen "Safranbolu Antik Rota: Seyyahlar Yolu" projesi ile Safranbolu'nun saklı mirası gün yüzüne çıkıyor.

BAKKA'dan yapılan açıklamaya göre, ajansın 2025 Yılı Doğa Temelli Turizme Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sunduğu "Safranbolu Antik Rota: Seyyahlar Yolu" projesi ile Safranbolu'nun gizli kalmış tarih katmanlarına ışık tutuldu.

Proje kapsamında Kalealtı ve Göktepe Tümülüsü güzergahında uzanan yaklaşık 2 bin 300 metrelik alanda, kültürel, doğal ve tarihi miras unsurlarına yönelik tespit ve envanter çalışmaları gerçekleştirilerek, bu alanların turizme kazandırılması için güzergahta proje ve stratejik öneriler geliştirildi.

Çalışma sonucu hazırlanan raporla, bölgede hayata geçirilecek yatırımlar için referans niteliğinde yol haritası hazırlandı, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlandı.

Ajansın desteğiyle Safranbolu'nun gizli kalmış değerleri görünür hale geldi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı