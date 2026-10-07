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Safranbolu Kahve Müzesi, Havuzlu Asmazlar Konağı'nda hizmete açıldı

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Safranbolu Kahve Müzesi, Havuzlu Asmazlar Konağı'nda hizmete açıldı
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Safranbolu Kahve Müzesi, 1830'da inşa edilen Havuzlu Asmazlar Konağı'ndaki ikinci konakta açıldı. Kurucu Semih Yıldırım, yaklaşık 200 yıllık yapının Anadolu'nun ilk butik oteli olduğunu ve bir buçuk iki yıl kapalı kaldıktan sonra yeniden faaliyete geçtiğini söyledi.

Safranbolu Kahve Müzesi, yaklaşık 200 yıllık konakta hizmet vermeye başladı.

Müzenin kurucusu Semih Yıldırım, AA muhabirine, 1830'da inşa edilen ve iki yapıdan oluşan Havuzlu Asmazlar Konağı'nın o dönem şehrin yöneticisi Hüseyin Çavuş Bey'e ait olduğunu belirtti.

Yapının, ilçenin en büyük konaklarından biri olduğunu aktaran Yıldırım, "En büyük özelliği de büyük bir havuza sahip olması. Normalde havuzlar dışarıda olur ama bu konağın içerisinde bir havuz. Havuz birçok amaçla kullanılmış. Hem yangın önlemi, hem sulama, hem de burada bey toplantılar yaparken, su sesiyle yandaki insanlar buradaki konuşmaları duymuyorlar." diye konuştu.

Yıldırım, konağı 1930'lu yıllarda Safranbolu'da yaşayan Asmazlar ailesinin satın aldığını ve yıllarca bu konakta yaşadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"1976'da Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından satın alınıyor. Anadolu'nun ilk butik oteli olarak, 1988'e kadar çok ciddi bir restorasyon geçirerek faaliyetine başlıyor. O yıllardan beri otel ve restoran olarak faaliyetlerini sürdürüyor ancak yaklaşık bir buçuk iki yıldır kapalıydı. Konsepti değişerek tekrar faaliyete geçti."

Müzeyi Hüseyin Çavuş Bey'in yardımcısına ait bahçedeki ikinci konağa açtıklarını belirten Yıldırım, "Burası Safranbolu'nun en özel ve en büyük konaklarından biri. Sonbahar mevsiminde de çok daha güzel. Ağaçlar içerisinde bahçesi var. Bu bahçede gelip insanlar hem kafalarını dinliyor hem kahvenin tarihçesiyle ilgili çok özel bilgilere sahip oluyorlar ve bu konağın atmosferinde Safranbolu'yu doyasıya yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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