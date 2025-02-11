CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

Sadekarlık Zanaatını Geleceğe Taşıyan Usta: Hasan İlker Dalkılıç

Sadekarlık Zanaatını Geleceğe Taşıyan Usta: Hasan İlker Dalkılıç
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Kapalıçarşısı'nda çıraklığa başlayıp Düzce'ye taşınan Hasan İlker Dalkılıç, 250 yıllık tezgahında değerli madenleri işleyerek sadekarlık zanaatını yaşatmaya devam ediyor. 38 yıllık tecrübesiyle genç ustalar yetiştirmek isteyen Dalkılıç, mesleğin yok olmaması için mücadele ediyor.

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/SAMET KALYONCU - İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı'da çırak olarak başladığı sadekarlığı, Düzce'de ustasının ata yadigarı 250 yıllık tezgahta sürdüren Hasan İlker Dalkılıç, zanaatı geleceğe aktarıyor.

Gölyaka ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Dalkılıç, doğup büyüdüğü İstanbul'da küçük yaşlarda sadekarlıkla tanıştı.

Sultanahmet Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan babasıyla iş çıkışlarında Kapalıçarşı'yı gezen Dalkılıç, sadekarların yaptığı tasarımlardan etkilenerek bu işi öğrenmeye karar verdi.

Kapalıçarşı'da çırak olarak başladığı sadekarlıkta zamanla uzmanlaşarak uzun yıllar zanaatı sürdüren Dalkılıç, şehir yaşantısından sıkılarak 4 sene önce eşinin memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesine taşındı.

Ustasının kendisine verdiği ata yadigarı 250 yıllık tezgahı da yanında getiren Dalkılıç, ilçede açtığı iş yerinde altın, gümüş, bakır ve platin gibi değerli madenleri takı ve süs eşyalarına dönüştürerek mesleğini yaşatmayı sürdürüyor.

"250 yıllık bu tezgahta 50 kişi daha yetiştirmek isterim"

Hasan İlker Dalkılıç, AA muhabirine, çocukluk tutkusu sadekarlığı 38 yıldır severek sürdürdüğünü söyledi.

Kapalıçarşı'da edindiği deneyimiyle ecdat yadigarı zanaatı geleceğe taşımak istediğini belirten Dalkılıç, ilçede açtığı iş yerinde değerli madenleri kolye, bileklik, yüzük, küpe ve halhal başta olmak üzere yaklaşık 50 çeşit aksesuara dönüştürdüğünü kaydetti.

Dalkılıç, mesleğinin inceliklerinden bahsederek, "Sadekarlık usta çırak ilişkisiyle tecrübe edinerek öğrenilen çok ince bir zanaattır. Altın, gümüş, bakır gibi değerli madenlerin ilk önce tasarımını yapıyoruz. Ardından bunları ince ince kusursuz şekilde işliyoruz. Bu mesleğin ayrıca kalemkarlık, mıhlama, kaynak gibi ince teknikleri, detayları var. Bu çalışmaların detayları da mikron dediğimiz çok ince, hassas ölçülerle yapıldığından bu mesleği yapanların gerçekten işini sevmesi, aşırı dikkatli olması ve kendini buna adaması lazım." diye konuştu.

Çalışmalarını, Kapalıçarşı'daki ustasının ata yadigarı 250 yıllık tezgahta yaptığını dile getiren Dalkılıç, "Bu tezgah ustamın dedesinin dedesinin oğluna yaptığı 250 yıllık tezgah. Yüksek ateşe, çürümeye dayanıklı olsun ve yıllarca hizmet versin diye meşe ağacından yapılmış. Üstünde çok rahat delme ve çekiç darbeleri gibi işlemler yapılabiliyor. Tezgahta ayrıca dana derisinden yapılmış 'derek' denilen çalışma esnasında çıkan tozu tutan parça var. Yıllarca emek verip ekmeğini yediğim rahmetli ustamdan kalma bu tezgahı seve seve buraya da getirdim." ifadelerini kullandı.

Dalkılıç, bu zamana kadar 50'ye yakın çırak ve kalfa yetiştirdiğini anlatarak, "Artık çırak pek fazla yetişmediği için bu meslek yok olmaya yüz tutmuş durumda. Tekrar canlanması için elimden geldiği kadar zanaatımı, öğretilerimi gelecek nesillere nakletmek istiyorum. Halk eğitim merkezleri olsun, mesleki liseler olsun ya da kendi iş yerimde 250 yıllık bu tezgahta 50 kişi daha yetiştirmek isterim." dedi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Kültür Sanat
img

Çuvalla para verip aldıkları yıldızı ayağına top değmeden yolladılar
img

İlk 11'de başladığı maçta dalga konusu oldu
img

Trump'ın Gazze planına Ahmed Şara'dan dikkat çeken tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
Robin Van Persie gönderiyor! Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu

Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.