Rus yolcuların bulunduğu kruvaziyer gemiyi Bakan Yardımcısı karşıladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Msibah Demircan:

"Kruvaziyer turizminin başlaması Amasra'nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir"

BARTIN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Rusya'dan demir alan 757 yolcusuyla Amasra Limanı'na yanaşan Astoria Grande isimli kruvaziyeri karşıladı.

Demircan yaptığı açıklamada, "Amasra limanının yeniden yapılması ve kruvaziyer turizminin başlaması Amasra'nın vizyonu ve turizm potansiyelinin gelişmesi için son derece önemlidir. Bu bizim geleceğimiz umududur. Bu limanın yapılmasında emeği olan öncelikli Sayın Cumhurbaşkanımıza ve katkısı olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." Dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Bartın'daki programları dahilinde Amasra ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Amasra'da faaliyet gösteren turizm temsilcileriyle bir araya gelen Demircan ilçedeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında görüş alışverişlerinde bulundu.

Bakan Demircan, Rusya'dan demir alan ve ilk durağı Ordu Ünye'nin ardından 757 yolcu 450 mürettebatla 14'üncü kez Amasra Limanına yanaşan 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Astoria Grande isimli kruvaziyerin yolcularını karşılamak için düzenlenen törene katıldı.

Tören öncesinde Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Demircan, 800 metre uzunluğa ve 150 metre genişliğe sahip mendirek alanını da gezerek tamamlanan proje hakkında bilgiler aldı.

Bakan Yardımcısı Demircan yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin bu nadide mekanında bulunuyor almaktan duyduğu mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum. Burası ülkemizin vizyon mekanlarından biridir. Dolayısıyla bir yönüyle tatil turizmini geliştirmek, öte yandan kültür turizminde elimizde bulunan tarihi mekanları restore ederek ön plana çıkarmak. Ama en önemlisi Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini turizme kazandırmak. Bu vizyonu ortaya koyup burayı hak ettiği noktayı taşımak, ve buranın yerel siyasetçileri olarak, milletvekilleri olarak, vilayet olarak hep önümüzdeki hedeflerimizdendi. Ancak son yıllarda özellikle bu limanın yapılmış olmasının buraya kattığı değerin derinliğin farkındayız. ve bugün bu liman açıldıktan sonra burada kruvaziyer turizminin başlamış olmasının buraya kattığı değeri tarih etmek gerçekten bize mutluluk veren kıymetli bir hadise. Sonuçta Karadeniz havzası içerisinde farklı ülkelerden bu büyük gemilerin buraya yanaşmış olması, turistlerin gelmiş olması, Amasra'nın vizyonu açısından, Amasra'nın turizm potansiyelinin gelişmesi açısından çok önemli. Bu güzelliği burada bir kez daha yaşıyoruz. Bir gemi yanaştı içinden yüzlerce, binlerce insan buraya geliyor. Bu geleceğin umududur. Geleceğin persfektifidir. Bu limanı buraya yapan, yaptıran tabi ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz olmak üzere işin yapımında desteğinde işin içinde olan Ulaştırma Bakanlığımıza ve buradaki yerel milletvekillerimize, valiliğimize, yerel yönetimlere ve katkısı olan herkese bu anlamda müteşekkiriz. Hakkıyla vizyonunu ve turizm kültür vizyonunu ileriye taşıyacak kapı olması açısından da kıymetli. Bu tarihi anda bu 14'üncü geminin geldiği bugünde burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her şey Amasra'nın geleceği için diyorum. Önümüzde çok güzel bir fırsat var. Bu fırsatı da hem hükümet olarak hem bakanlık olarak hem de yerel yönetimler olarak sonuna kadar değerlendireceğiz. Amasra'nın tarihi burayla değişti ve bunu daha yukarıya taşıyacağız." Dedi.

Bakan Demircan daha sonra Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve protokol üyeleri ile birlikte Amasra İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katıldı.

Tören sonrası açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Bakan Yardımcısı Demircan kütüphaneyi de gezerek yetkililerden faaliyetler ve imkanlar hakkında bilgiler alıp çocuklarla sohbet etti.